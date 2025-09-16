Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Optikergeschäft

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (MK) - Ein bislang unbekannter Täter hat sich am frühen Montagmorgen (15.09., 05.20 - 05.40 Uhr) gewaltsam Zutritt in ein Optikergeschäft an der Gütersloher Straße verschafft. Durch ein Überwachungssystem konnte der Tatzeitraum eingegrenzt werden. Mit einem Gullideckel warf der Einbrecher ein Fenster ein und gelangte so in den Verkaufsraum. Nachdem der Täter mehrere Sonnenbrillen aus den Auslagen und Regalen einsteckte verließ er das Geschäft und flüchtete über die Straße Kneppers Gäßchen in Richtung Brockhäger Straße.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Einbruch machen oder hatte verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum im Bereich der Gütersloher Straße oder Brockhäger Straße? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

