POL-GT: Polizeieinsätze am Tecklenburger Weg - Polizei sucht weitere Zeugen

Harsewinkel (FK) - Montag (15.09.) kam es in den Abendstunden zu zwei Polizeieinsätzen an unterschiedlichen Adressen am Tecklenburger Weg. Gegen 18.00 Uhr sprühte ein bislang unbekannter Mann einem 30-jährigen Fußgänger mit Pfefferspray unvermittelt ins Gesicht. Anschließend schlug der bislang unbekannte Mann den 30-Jährigen. Der Tatverdächtige wurde als ca. 30 Jahre alt und mit einer kräftigen Statur beschrieben. Er trug ein weißes Shirt und eine schwarze Hose. Mehrere Zeugen bestätigten den Vorfall. Der verletzte Mann wurde vor Ort durch eine Rettungssanitäter erstversorgt. Um 21.00 Uhr kam er ein paar Häuser entfernt zu einer Streitigkeit zwischen mehreren Männern. Zwei sollten dabei Steine an ein fremdes Haus geworfen haben. Anschließend kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 28-Jährigen und einem 34-Jährigen auf der einen Seite und einem 30-Jährigen auf der anderen Seite. Der 30-Jährige erlitt eigenen Angaben nach mehrere Schläge ins Gesicht. Mit einem Rettungswagen wurde er zur Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Details der Auseinandersetzung werden in dem eingeleiteten Ermittlungsverfahren geklärt. An dem Haus entstand Gebäudeschaden.

Die Polizei hat zu den beschriebenen Fällen Verfahren eingeleitet. Ob es Tatzusammenhänge gibt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Polizei sucht insbesondere zu dem Vorfall um 18.00 Uhr weitere Zeugen, welche Angaben zu dem Tatverdächtigen machen können. Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

