Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: 54-Jähriger durch zwei Täter überfallen und verletzt - Wer kann Hinweise zum Vorfall in Hannover-Bemerode geben?

Hannover (ots)

Am Freitag, 20.06.2025, haben zwei Täter einen 54-Jährigen überfallen und verletzt. Anschließend flüchteten die Angreifer unerkannt. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurde der 54-jährige Hannoveraner gegen 05:15 Uhr am Hochbahnsteig der Stadtbahnhaltestelle "Feldbuschwende" in Hannover-Bemerode von zwei Tätern angesprochen. Nachdem sie den Mann nach Zigaretten fragten und dieser die Herausgabe ablehnte, schlugen sie ihm unvermittelt mehrfach ins Gesicht. Der 54-Jährige fiel daraufhin zu Boden. Anschließend traten die Täter mehrere Male auf ihn ein. Noch während der Mann versuchte, sich vor seinen Angreifern zu schützen und davonzulaufen, raubten sie ihm sein Handy. Dann flüchteten die beiden Männer in unbekannte Richtung. Der Hannoveraner wurde durch den Angriff leicht verletzt.

Einer der Täter wurde als etwa 25 bis 28 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß und von muskulöser Statur beschrieben. Er hatte kurze, braune Haare und einen Fünf- bis Siebentagebart. Bei der Tat trug er ein schwarz-weißes Holzfällerhemd. Sein Komplize war etwa 22 bis 25 Jahre alt, ca. 1,68 Meter groß und von schlanker Statur. Er hatte schulterlange, schwarze und leicht gelockte Haare. Bei der Tat trug er eine schwarze Lederjacke und eine helle Hose.

Der Überfall soll durch einen unbekannten Mann gefilmt worden sein. Dieser stieg jedoch kurz nach dem Angriff in eine einfahrende Stadtbahn.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen eines Raubes eingeleitet, die diesbezüglichen Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen des Vorfalls. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen, zu den unbekannten Tätern oder dem unbekannten filmenden Zeugen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Döhren unter der Telefonnummer 0511 109-3617 zu melden. /pk, pol

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell