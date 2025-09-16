PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GT: Verkehrsunfall auf der Brockhäger Straße

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Montagvormittag (15.09., 10.30 Uhr) ereignete sich an einer Zufahrt an der Brockhäger Straße ein Zusammenstoß zwischen dem Fahrer eines Transporters und einem Radfahrer. Der Radfahrer, ein 53-jähriger Mann aus Gütersloh, befuhr mit seinem Pedelec den Geh- und Radweg der Brockhäger Straße aus Blankenhagen kommend, stadteinwärts. Zeitgleich beabsichtigte ein 25-jähriger Mann aus Wallenhorst mit einem Transporter die Zufahrt des Umspannwerks zu verlassen, um auf die Brockhäger Straße einzubiegen. Bei dem Abbiegeversuch kam es zum Zusammenstoß.

Der 53-jährige Radfahrer wurde dabei verletzt und musste durch den Rettungsdienst zur weiteren stationären Behandlung in ein nahes Krankenhaus gebracht werden. Der 25-Jährige blieb unverletzt. Der geschätzte Sachschaden liegt bei rund 2000 Euro.

