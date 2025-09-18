PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Diebe geben sich als Heizungsableser aus

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Mittwoch (17.09., 13.00 Uhr) klingelten bislang unbekannte Personen an einem Wohnhaus an der Siechenstraße. Sie gaben sich als Heizungsableser aus. In gutem Glauben gewährte die Bewohnerin den beiden Männern Eintritt. Später bemerkte sie das Fehlen von Bargeld und Schmuck. Beide Männer waren zwischen 30 und 40 Jahre alt, zwischen 170cm und 180cm groß und sprachen Deutsch ohne Akzent.

Die Polizei warnt! Lassen Sie unangemeldete Personen niemals in ihre Wohnräume. Lassen Sie sich bei Zweifeln einen Ausweis zeigen und/oder bitten Sie eine Vertrauensperson hinzu.

Zu dem Vorfall am Mittwoch werden Zeugen gesucht. Wer hat rund um die Siechenstraße am Mittwochmittag verdächtige Personen beobachtet? Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 17.09.2025 – 09:53

    POL-GT: 35-Jährige bei Unfall in Rietberg schwer verletzt

    Gütersloh (ots) - Rietberg (FK) - Aus bislang unbekannter Ursache verunfallte eine 35-jährige Delbrückerin innerhalb einer Rechtskurve mit einem Dacia am Dienstag (16.09., 17.50 Uhr). Sie befuhr zuvor die Detmolder Straße in Richtung Verl-Kaunitz, bevor sie nach links von der Straße abkam und sich mit dem Dacia überschlug. Dabei erlitt sie schwere Verletzungen. Mit einem Rettungswagen wurde die 35-Jährige in ein ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 08:15

    POL-GT: Wie schütze ich mich vor Taschendiebstahl? Infostand auf dem Wochenmarkt in Herzebrock

    Gütersloh (ots) - Herzebrock-Clarholz (FK) - Immer wieder kommt es in Discountmärkten zu Taschendiebstählen. Überall dort, wo sich viele Menschen aufhalten und Gedränge herrscht, sind auch Taschendiebe gerne unterwegs. Aus diesem Anlass wird die Polizei Gütersloh daher am Freitag (19.09.) in der Zeit von 08.00 - 12.00 Uhr mit einem Infostand auf dem Wochenmarkt ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 14:50

    POL-GT: Verkehrsunfall auf der Brockhäger Straße

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - Am Montagvormittag (15.09., 10.30 Uhr) ereignete sich an einer Zufahrt an der Brockhäger Straße ein Zusammenstoß zwischen dem Fahrer eines Transporters und einem Radfahrer. Der Radfahrer, ein 53-jähriger Mann aus Gütersloh, befuhr mit seinem Pedelec den Geh- und Radweg der Brockhäger Straße aus Blankenhagen kommend, stadteinwärts. Zeitgleich beabsichtigte ein 25-jähriger Mann ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren