POL-GT: Diebe geben sich als Heizungsableser aus

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Mittwoch (17.09., 13.00 Uhr) klingelten bislang unbekannte Personen an einem Wohnhaus an der Siechenstraße. Sie gaben sich als Heizungsableser aus. In gutem Glauben gewährte die Bewohnerin den beiden Männern Eintritt. Später bemerkte sie das Fehlen von Bargeld und Schmuck. Beide Männer waren zwischen 30 und 40 Jahre alt, zwischen 170cm und 180cm groß und sprachen Deutsch ohne Akzent.

Die Polizei warnt! Lassen Sie unangemeldete Personen niemals in ihre Wohnräume. Lassen Sie sich bei Zweifeln einen Ausweis zeigen und/oder bitten Sie eine Vertrauensperson hinzu.

Zu dem Vorfall am Mittwoch werden Zeugen gesucht. Wer hat rund um die Siechenstraße am Mittwochmittag verdächtige Personen beobachtet? Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

