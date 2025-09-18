Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfall mit Kind in Verl - Autofahrerin fährt nach Zusammenstoß weiter

Gütersloh (ots)

Verl (FK) - Vergangenen Freitag (12.09., 13.20 Uhr) kam es kurz nach Schulschluss an der St.-Anna Straße zu einem Unfall zwischen einem zehnjährigen Mädchen und einer bislang unbekannten Autofahrerin. Den Angaben nach beabsichtigte das Kind die Straße in Höhe einer Bushaltestelle queren. Dabei kam es zu dem Zusammenstoß mit dem Auto der Unbekannten. Das Kind stürzte und erlitt dabei leichte Verletzungen. Die Autofahrerin sprach kurz mit dem Kind, stieg dazu nicht aus und fuhr anschließend weiter. Es handelt sich um eine dunkles Fahrzeug.

Mehrere Personen müssen den Unfall gesehen haben. Die Polizei erhielt ein paar Tage später Kenntnis davon. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Es werden Zeugen gesucht, welche Angaben zu dem Unfall und zu der bislang unbekannten Autofahrerin machen können. Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

