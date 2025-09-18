PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfall mit Kind in Verl - Autofahrerin fährt nach Zusammenstoß weiter

Gütersloh (ots)

Verl (FK) - Vergangenen Freitag (12.09., 13.20 Uhr) kam es kurz nach Schulschluss an der St.-Anna Straße zu einem Unfall zwischen einem zehnjährigen Mädchen und einer bislang unbekannten Autofahrerin. Den Angaben nach beabsichtigte das Kind die Straße in Höhe einer Bushaltestelle queren. Dabei kam es zu dem Zusammenstoß mit dem Auto der Unbekannten. Das Kind stürzte und erlitt dabei leichte Verletzungen. Die Autofahrerin sprach kurz mit dem Kind, stieg dazu nicht aus und fuhr anschließend weiter. Es handelt sich um eine dunkles Fahrzeug.

Mehrere Personen müssen den Unfall gesehen haben. Die Polizei erhielt ein paar Tage später Kenntnis davon. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Es werden Zeugen gesucht, welche Angaben zu dem Unfall und zu der bislang unbekannten Autofahrerin machen können. Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 18.09.2025 – 11:22

    POL-GT: Diebe geben sich als Heizungsableser aus

    Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (FK) - Mittwoch (17.09., 13.00 Uhr) klingelten bislang unbekannte Personen an einem Wohnhaus an der Siechenstraße. Sie gaben sich als Heizungsableser aus. In gutem Glauben gewährte die Bewohnerin den beiden Männern Eintritt. Später bemerkte sie das Fehlen von Bargeld und Schmuck. Beide Männer waren zwischen 30 und 40 Jahre alt, zwischen 170cm und 180cm groß und sprachen Deutsch ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 09:53

    POL-GT: 35-Jährige bei Unfall in Rietberg schwer verletzt

    Gütersloh (ots) - Rietberg (FK) - Aus bislang unbekannter Ursache verunfallte eine 35-jährige Delbrückerin innerhalb einer Rechtskurve mit einem Dacia am Dienstag (16.09., 17.50 Uhr). Sie befuhr zuvor die Detmolder Straße in Richtung Verl-Kaunitz, bevor sie nach links von der Straße abkam und sich mit dem Dacia überschlug. Dabei erlitt sie schwere Verletzungen. Mit einem Rettungswagen wurde die 35-Jährige in ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren