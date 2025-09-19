PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gütersloh

POL-GT: Wohnungseinbruch am Krokusweg

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Samstag bis Montag (13.09., 17.00 Uhr - 15.09., 14.00 Uhr) gewaltsam Zutritt in die Wohnung eines Mehrparteienhauses am Krokusweg. Die Einbrecher durchsuchten die Wohnräume nach Wertgegenständen. Genaue Angaben zu möglichem Diebesgut liegen derzeitig nicht vor.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Einbruch machen oder hatte im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

