POL-GT: Fahrradprüfung an der Grundschule Lindenschule

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (MK) - Am Dienstag (23.09., 08.40 Uhr - 10.00 Uhr) findet für die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Lindenschule die diesjährige Radfahrprüfung statt. Die Viertklässler werden selbständig im Umfeld der Schule an der Bismarckstraße im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs sein.

Die Beamtinnen und Beamten für Verkehrsunfallprävention der Polizei Gütersloh haben die Kinder intensiv vorbereitet, mit ihnen trainiert sowie auch die Verkehrsregeln gelernt.

Wenn Ihnen die Kinder am Dienstag mit ihren auffälligen Warnwesten und mit Startnummern begegnen, können Sie sie am sinnvollsten unterstützen, indem Sie ihre eigene Vorfahrt einhalten und rücksichtsvoll fahren.

Die Polizei Gütersloh und die kleinen Prüflinge bedanken sich bei Ihnen für eine sichere und vor allem unfallfreie Fahrt!

