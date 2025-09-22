Polizei Gütersloh

POL-GT: Firmeneinbruch am Berensweg

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Freitag (19.09., 22.00 Uhr) und Samstagmorgen (20.09., 02.40 Uhr) über ein Fenster in eine Firma am Berensweg ein. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und brachen auch Innen noch weitere Türen auf. Es konnten noch keine Angaben zu der genauen Beute gemacht werden.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat rund um den Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

