Polizei Gütersloh

POL-GT: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (FK) - Samstagnachmittag (20.09., 16.35 Uhr) befuhr eine 32-jährige VW-Fahrerin die Bielefelder Straße in Richtung Harsewinkel. Sie hielt auf der Straße an, da auf der Fahrbahn ein geparktes Auto stand. Zeitgleich fuhr ein hinter ihr fahrender 66-jähriger Motorradfahrer. Er versuchte aufgrund der verkehrsbedingt anhaltenden VW-Fahrerin nach links auszuweichen und stieß mit einem entgegenkommenden Mercedes zusammen. Der Motorradfahrer aus Harsewinkel erlitt durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen. Die 32-Jährige Frau aus Harsewinkel und der 58-jährige Mercedes-Fahrer blieben unverletzt. Mit einem Rettungswagen wurde der 66-Jährige in ein nahegelgenes Krankenhaus gefahren.

