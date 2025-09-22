POL-GT: Schwerer Unfall auf der Theenhausener Straße
Gütersloh (ots)
Halle (Westf.) (FK) - Freitagabend (19.09., 21.10 Uhr) kam es auf der Theenhausener Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Dabei erlitten zwei Personen Verletzungen.
Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 31-jähriger Mann aus Werther (Westf.) mit einem Volvo die Weststraße und beabsichtigte nach links auf die Theenhausener Straße abzubiegen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Nissan einer 29-jährigen Frau aus Rheine. Diese befuhr die Theenhausener Straße aus Werther (Westf.) kommend. Beide Fahrzeugen schleuderten gegen die Schutzplanke. Die 29-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Der 31-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gefahren.
Beide Autos mussten abgeschleppt werden.
