POL-PIBIN: E-Scooter unter Alkohol und Drogeneinfluss

Sprendlingen (ots) - Am 01.07.2025 wurde gegen 17:50 Uhr der Stromausfall in den Ortsgemeinden Sprendlingen, St. Johann und Badenheim gemeldet. Circa 6000 Anwohner waren von dem Stromausfall betroffen. Als mögliche Ursache kam eine Beschädigung eines Transformators in Schwabenheim an der Selz in Frage. Dies konnte durch den Netzbetreiber bislang nicht abschließend ...

mehr