Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall in Langenberg

Gütersloh (ots)

Langenberg (FK) - Montagabend (22.09., 18.50 Uhr) befuhr eine 63-jährige Motorrad-Fahrerin die Straße Heidewald in Richtung Vornholzstraße. In Höhe einer Rechtskurve kollidierte sie dabei mit einem entgegenkommenden Daihatsu eines 49-jährigen Langenbergers. Die Langenbergerin erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Der 49-Jährige blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell