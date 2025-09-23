POL-GT: Verkehrsunfall in Langenberg
Gütersloh (ots)
Langenberg (FK) - Montagabend (22.09., 18.50 Uhr) befuhr eine 63-jährige Motorrad-Fahrerin die Straße Heidewald in Richtung Vornholzstraße. In Höhe einer Rechtskurve kollidierte sie dabei mit einem entgegenkommenden Daihatsu eines 49-jährigen Langenbergers. Die Langenbergerin erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Der 49-Jährige blieb unverletzt.
Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.
Rückfragen bitte an:
Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/
Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell