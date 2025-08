POL-PDNR: Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung

Kirchen (Sieg) (ots) - Im Rahmen der Streife stellten Beamte der PI Betzdorf am 01.08.2025 gegen 16:45 Uhr in der Bahnstraße ein Elektrokleinstfahrzeug (sog. "E-Scooter") ohne die erforderliche Haftpflichtversicherungsplakette fest. Dem 31-jährigen Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt. Außerdem erwartet ihn eine entsprechende Strafanzeige. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Betzdorf PHK Hansonis ...

