Polizei Gütersloh

POL-GT: ROADPOL Safety Days - Verkehrskontrollen in Rheda-Wiedenbrück

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Jährlich finden die die ROADPOl Safety Days statt. Ziel des europaweiten Zusammenschlusses von Verkehrspolizeien der Mitgliedsländer der Europäischen Union ist es, die Anzahl der Verkehrstoten auf NULL zu reduzieren. 2025 stehen die Aspekte Verkehrssicherheit fördern, Vorbildfunktion betonen und Öffentlichkeitswirksamkeit steigern. Sicherheit im Straßenverkehr beginnt bei jedem von uns - das Verhalten jedes Einzelnen entscheidet darüber, ob Unfälle vermieden werden.

Am Montag (22.09.) kontrollierte die Polizei in Rheda-Wiedenbrück an der Gütersloher Straße zwischen 10.00 Uhr und 12.00 Uhr. Der Schwerpunkt der Kontrolle lag auf dem Thema Ablenkung. Insgesamt ahndeten die Beamten 14 Handyverstöße von Autofahrern, zwei Handyverstöße von Radfahrern, fünf Gurtverstöße und zwei Rotlichtfahrten.

Auch über die Kontrolltage hinaus wird die Polizei Gütersloh weiterhin Schwerpunktkontrollen durchführen, um die Sicherheit auf den Straßen des Kreises zu erhöhen.

