Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat den Dorfbrunnen beschädigt?

Zweibrücken (ots)

Unbekannte haben sich am Brunnen in der Battweilerstraße zu schaffen gemacht und Sachschaden angerichtet. Die Täter rissen Pflastersteine, Mauersteine sowie Holzstufen heraus und warfen diese in einen Bach. Zudem zerschlugen die Vandalen noch mehrere Glasflaschen und verteilten die Scherben. Wer für den Schaden von fast 4.000 Euro verantwortlich ist, kann derzeit nicht gesagt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen müssen die Täter zwischen Montag, 8. September, und Sonntag, 14. September, gewütet haben. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 369-13312 entgegen. |kfa

