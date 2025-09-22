Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wohnhausbrand in Morlautern

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines Brandes in einem Wohnhaus rückten Einsatzkräfte am Sonntagnachmittag in den Stadtteil Morlautern aus. Alle Bewohner, die sich zu diesem Zeitpunkt im Gebäude aufhielten, konnten sich selbstständig ins Freie retten. Die Brandbekämpfer löschten das Feuer. Ein Großteil der Anwohner konnte im Anschluss wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Ein 57-jähriger Mann war dem Rauchgas ausgesetzt und wurde durch den Rettungsdienst vorsichtshalber in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ist mit den Ermittlungen bezüglich der Brandursache weiterhin beschäftigt. |kfa

