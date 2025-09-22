PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: In Wohnhaus eingebrochen

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Nacht zu Sonntag Zugang zu einem Wohnhaus im nördlichen Stadtgebiet. Wie der Polizei mitgeteilt wurde, brachen die Täter zwischen Samstag, 23 Uhr, und Sonntag, 4:50 Uhr, die Haustür auf und durchsuchten die Innenräume nach wertvollen Gegenständen. Die Diebe erbeuteten Schmuck, Medaillen sowie ein Mobiltelefon, während die Hausbesitzerin schlief. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die etwas Verdächtiges in der Straße "Am Eselsbach" wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 bei der Kriminalpolizei zu melden. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

