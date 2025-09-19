Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fußball: Viel Verkehr - viele Tore

Kaiserslautern (ots)

Das Spiel zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Preußen Münster endete am Freitagabend mit einem 4:1 für die Mannschaft aus der Pfalz. Aus Sicht der Polizei verlief der Einsatz rund um die Fußballpartie im nahezu ausverkauften Fritz-Walter-Stadion ohne besondere Vorkommnisse. Wie bei Veranstaltungen auf dem Betzenberg üblich, waren Verkehrsbeeinträchtigungen rund um das Stadion und im Stadtgebiet nicht zu vermeiden. Das Polizeipräsidium Westpfalz wurde bei dem Einsatz von Kräften des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik sowie der Bundespolizei unterstützt. |wey

