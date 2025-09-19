POL-PPWP: Fußball: Viel Verkehr - viele Tore
Kaiserslautern (ots)
Das Spiel zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Preußen Münster endete am Freitagabend mit einem 4:1 für die Mannschaft aus der Pfalz. Aus Sicht der Polizei verlief der Einsatz rund um die Fußballpartie im nahezu ausverkauften Fritz-Walter-Stadion ohne besondere Vorkommnisse. Wie bei Veranstaltungen auf dem Betzenberg üblich, waren Verkehrsbeeinträchtigungen rund um das Stadion und im Stadtgebiet nicht zu vermeiden. Das Polizeipräsidium Westpfalz wurde bei dem Einsatz von Kräften des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik sowie der Bundespolizei unterstützt. |wey
Kontaktdaten für Presseanfragen:
Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz
Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell