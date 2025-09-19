PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Taschendiebe auf Beutezug

Kaiserslautern (ots)

Einer Stadtbewohnerin wurde am Mittwochmittag beim Shoppen der Geldbeutel gestohlen. Die Frau war gegen 12:30 Uhr in einem Einkaufscenter in der Mannheimer Straße unterwegs. Zunächst zahlte sie ein Kleidungsstück und verstaute im Anschluss ihr Portemonnaie in ihrem Rucksack. Im nächsten Geschäft bemerkte die 69-Jährige, dass ihre zuvor auf dem Rücken getragene Tasche offenstand. Die Geldbörse fehlte. Darin befanden sich Ausweis, Führerschein, Kundenkarten und ein dreistelliger Geldbetrag. Die Polizei sucht Zeugen, die zur genannten Zeit ebenfalls einkaufen waren und gegebenenfalls etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 369-13312 entgegen. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

