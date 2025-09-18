PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PPWP: Fußballabend auf dem Betzenberg

Kaiserslautern (ots)

Am Freitagabend findet im Fritz-Walter-Stadion das Fußballspiel zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Preußen Münster statt. Anpfiff ist um 18:30 Uhr. Die Polizei wird vor Ort präsent sein. Aufgrund von Baustellen im Stadtgebiet und einer Veranstaltung auf dem Messeplatz kommt es zu Einschränkungen: Der Messeplatz steht nur begrenzt als Parkfläche zur Verfügung. Die Polizei rechnet mit einem ausverkauften Stadion und einem hohen Verkehrsaufkommen. Fußballfans sollten daher ausreichend Zeit für die Anreise einplanen. Die Polizei empfiehlt die Nutzung der "Park-&-Ride"-Parkplätze. Shuttlebusse der Stadtwerke Kaiserslautern (SWK) verbinden die Parkplätze mit dem Stadion. Von der Fahrt mit dem eigenen Fahrzeug bis ans Stadion und auf den Betzenberg wird dringend abgeraten. Die wenigen Parkplätze in den angrenzenden Wohngebieten sind Anwohnern und berechtigten Besuchern vorbehalten. Ohne gültigen Parkberechtigungsschein der Stadt Kaiserslautern drohen teure "Knöllchen". Um die Sicherheit von Fußgängern und Fahrzeugen zu gewährleisten, kann es vor und nach dem Spiel zu Straßensperrungen kommen. Die Polizei setzt zudem eine Drohne ein, um den Überblick über die Verkehrswege zu behalten. Weitere Hinweise zu Baustellen, Verkehr, Parkmöglichkeiten oder dem Shuttle-Betrieb der SWK finden Sie auf der Internetseite der Polizei Rheinland-Pfalz unter https://s.rlp.de/fussball-kaiserslautern. Abschließend noch der Hinweis: Gewalt und Randale werden in Kaiserslautern nicht toleriert. Die Polizei geht konsequent gegen Regelverstöße vor. Die überwältigende Mehrheit der Fußballfans möchte einfach nur den Spielabend genießen - wer durch Krawalle auffällt, schadet dem Ruf aller Fans. Die Polizei wünscht allen Besuchern eine sichere An- und Abreise sowie einen angenehmen Fußballabend in Kaiserslautern. Wir freuen uns auf ein faires Miteinander - im Stadion und darüber hinaus. |erf

