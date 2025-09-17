PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: In Auto eingebrochen

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben sich an einem Pkw in der Papiermühlstraße zu schaffen gemacht. Laut dem Besitzer stand sein VW Golf in der Zeit zwischen Montag, 21 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr, am Straßenrand. Als er am Morgen mit dem Wagen losfahren wollte, bemerkte er, dass mehrere Gegenstände aus dem Innenraum fehlten. Offenbar hatten sich Langfinger Zugang zu seinem Auto verschafft und Warnwesten sowie einen Schlüssel gestohlen. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 zu melden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

