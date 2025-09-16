Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrzeuge von Spaziergängern aufgebrochen

rippstadt/Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Eine böse Überraschung erlebten am Montagnachmittag zwei Spaziergänger im Landkreis: Während sie unterwegs waren, wurden ihre Autos aufgebrochen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Nach den Angaben eines 62-Jährigen stand sein Wagen zwischen 16:45 Uhr und 17:30 Uhr auf einem Waldweg in der Nähe der Kreisstraße 4 bei Aschbacherhof, als er mit seinem Hund spazieren war. Bei seiner Rückkehr an den Pkw stellte der Mann fest, dass eine Seitenscheibe des VW Passat eingeschlagen war und der Innenraum durchwühlt wurde. Augenscheinlich wurde nichts gestohlen.

Ähnlich erging es einer 44-jährigen Frau in Hochspeyer. Ihr VW Tiguan stand zwischen 16:15 Uhr und 17:07 Uhr auf einem Waldparkplatz in der Nähe der Bundesstraße 48. Auch hier wurde bei dem Fahrzeug während der Abwesenheit der Frau eine Seitenscheibe eingeschlagen. Die Täter durchsuchten ebenfalls den Innenraum, konnten aber auch in diesem Fall keine Beute machen.

Dennoch entstand in beiden Fällen Sachschaden. Die Polizei ermittelt und fragt: Wer war zur genannten Zeit auf der Kreisstraße 4 und/oder der Bundesstraße 48 unterwegs und hat etwas Verdächtiges beobachtet? Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 369-13312 entgegen. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell