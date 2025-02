Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Polizei und Feuerwehreinsatz an Schule in Trier-Süd

Trier (ots)

Am heutigen Dienstagvormittag, dem 25. Februar, gegen 10:40 Uhr, kam es zu einem Polizei- und Feuerwehreinsatz an der Nelson Mandela Realschule Plus in Trier.

Durch bislang unbekannte wurde im Schulgebäude Reizstoff freigesetzt. Aufgrund der zunächst unklaren Lage verließen die Schülerinnen und Schüler das Gebäude.

Etwa 15 Personen wurden vor Ort durch den Rettungsdienst untersucht. Eine Schülerin musste zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus verbracht werden.

Der Einsatz wurde zwischenzeitlich abgeschlossen und der Unterricht konnte fortgesetzt werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

