Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht

55777 Eckersweiler, Hauptstraße (ots)

Zwischen Sonntag, den 23.02.2025, 17:00 Uhr und Montag, den 24.02.2025, 08:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem PKW einen Metallzaun eines Anwohners in der Hauptstraße in Eckersweiler. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam der Unfallverursacher auf Höhe der Einmündung "Klein Paris" aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem am rechten Fahrbahnrand befindlichen Metallzaun. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher von der Örtlichkeit. Durch die Kollision entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 500EUR. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06783-9910 oder per E-Mail: pibaumholder@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Baumholder in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell