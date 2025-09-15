Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ausweispapiere bei Einbruch in Fahrzeug gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Am Wochenende kam es in der Goethestraße zu einem Pkw-Aufbruch. Laut Angaben der Halterin stand der Wagen zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 15 Uhr, am Straßenrand. Die Polizei geht davon aus, dass die Diebe in diesem Zeitraum den verschlossenen Pkw auf bisher unbekannte Weise geöffnet und mehrere Ausweispapiere aus dem Innenraum gestohlen haben. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 zu melden. |kfa

