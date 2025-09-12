Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrug scheitert

Kaiserslautern (ots)

Betrüger haben am vergangenen Freitag (5. September) versucht, einer Frau übel mitzuspielen. Nach Angaben der 71-Jährigen erhielt sie auf ihrem Handy eine Mitteilung über einen Messengerdienst, dass eine im Sterben liegende Person ihr einen hohen sechsstelligen Betrag schenken möchte. Die Betrüger gaben sich als Notare aus, die das Vermögen der wohlhabenden Gönnerin verwalten würden. Um an das Geld zu kommen, sollte die 71-Jährige rund 500 Euro überweisen. Der Aufforderung folgte die Seniorin nicht und ging stattdessen zur Polizei, um Anzeige zu erstatten. Die Ermittlungen wegen des versuchten Betrugs dauern an. |kfa

