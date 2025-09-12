PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PPWP: Taschendiebe erbeuten Geldbeutel

Kaiserslautern (ots)

Eine Stadtbewohnerin erstattete am Donnerstagvormittag Anzeige bei der Polizei. Der Grund: Langfinger hatten ihren Geldbeutel gestohlen. Wie die 71-Jährige bei der Polizei zu Protokoll gab, war sie am Dienstagmittag, gegen 12:30 Uhr, in der Fruchthallstraße einkaufen. In einem Kleiderdiscounter bemerkte die Frau, dass jemand ihr Portemonnaie aus dem auf dem Rücken getragenen Rucksack genommen hat. In der Börse befanden sich Bargeld, Ausweisdokumente sowie die Bankkarten der Seniorin. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die zu der genannten Zeit etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 061 369-13312 zu melden. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

