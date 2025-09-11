PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Werkstatt

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte Täter haben sich in Enkenbach-Alsenborn gewaltsam Zugang zu einer Werkstatt verschafft. Am Mittwochvormittag fiel auf, dass ein Tor auf der Rückseite des Geländes in der Hochspeyerer Straße geöffnet und an einem abgestellten Pkw eine Scheibe eingeschlagen wurde.

Auf diese Weise drangen die Unbekannten in den Innenraum des Wagens ein und betätigten den Hebel, um die Motorhaube zu öffnen. Abgesehen hatten es die Täter auf die Fahrzeugbatterie - diese nahmen sie mit. Die Höhe des insgesamt angerichteten Schadens steht noch nicht fest.

Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht. Die Tatzeit kann lediglich auf den Zeitraum zwischen Freitag, 5., und Mittwoch, 10. September, eingegrenzt werden. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 mit der Kripo Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

