Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mit Nacktbildern erpresst

Kaiserslautern (ots)

Weil er erpresst wird, hat sich ein junger Mann am Sonntagabend Hilfe suchend bei der Polizei gemeldet. Nach Angaben des 29-Jährigen war er in der Nacht zu Sonntag über eine Social-Media-Plattform von einer unbekannten Frau kontaktiert worden und hatte mit ihr einen Chat gestartet. Die Unbekannte habe sich sehr offen gezeigt und ihm schon nach kurzer Zeit Nacktbilder und -videos geschickt. Anschließend forderte sie den Mann auf, es ihr nachzumachen und ebenfalls Nacktaufnahmen zu übermitteln. Der Aufforderung kam der 29-Jährige leider nach. Anschließend erpresste ihn die Frau damit, die Videos an alle seine Follower zu versenden, wenn er nicht umgehend 200 Euro in Form von Guthaben-Karten bezahlt. Nachdem der Mann auch dieser Forderung nachgekommen war, verlangte die Unbekannte weitere 300 Euro. - Darauf ging der 29-Jährige dann aber nicht mehr ein, sondern wandte sich an die Polizei. Die Ermittlungen nach der Erpresserin laufen... |cri

