Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat etwas beobachtet?

Niederkirchen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am frühen Donnerstagmorgen in Niederkirchen unterwegs waren und möglicherweise etwas Verdächtiges beobachtet haben. Insbesondere geht es um die Zeit zwischen 5.30 und 6 Uhr im Bereich Talstraße und "Im Tälchen". Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 369-13312 jederzeit entgegen.

In diesem Zeitraum - etwa gegen 5.40 Uhr - sollen zwei Unbekannte einen jungen Mann angesprochen haben, der gerade in der Talstraße an einer Bushaltestelle in Höhe des Hauses Nummer 44 stand. Nach Angaben des 29-Jährigen hätten ihm die beiden dunkel gekleideten Personen ein Messer vorgehalten und ihn aufgefordert, sein Mobiltelefon herauszugeben. Nachdem er sein Handy übergeben hatte, seien die beiden Täter in Richtung Tankstelle davongerannt und dann in die Straße "Im Tälchen" abgebogen.

An der Ecke Talstraße/Im Tälchen konnte das Mobiltelefon wenig später in einem Gebüsch aufgefunden werden. Es war unbeschädigt.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet unter der oben angegebenen Telefonnummer um Hinweise: Wer hat den jungen Mann an der Bushaltestelle und/oder die beiden mutmaßlichen Täter gesehen und kann helfen, die Abläufe zu klären? |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

