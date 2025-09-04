Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Falsches Job-Angebot führt zu Betrügern

Kreis Kaiserslautern (ots)

Durch ein angebliches "Job-Angebot", das ihm über Handy zugespielt wurde, ist ein Mann aus dem Landkreis neugierig geworden - und letztlich an Betrüger geraten. Wie der 35-Jährige am Mittwoch bei der Polizei anzeigte, hatte er im Juni über einen sogenannten Messengerdienst eine Nachricht eines unbekannten Absenders erhalten. Weil sich die angebotene Verdienstmöglichkeit für den Mann vielversprechend anhörte, kam er der Aufforderung nach und lud sich eine neue App auf sein Smartphone. Hier sollte er verschiedene Transaktionen tätigen und dafür eine Provision erhalten.

In der Folge investierte der 35-Jährige selbst etliche hundert Euro in Krypto-Währungen - bis die App nun plötzlich nicht mehr aufrufbar war und er keinen Zugriff mehr auf sein Depot hatte. Deshalb entschloss sich der Mann nun zur Anzeige. Die Ermittlungen nach den Betreibern der App laufen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell