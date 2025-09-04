PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Falsches Job-Angebot führt zu Betrügern

Kreis Kaiserslautern (ots)

Durch ein angebliches "Job-Angebot", das ihm über Handy zugespielt wurde, ist ein Mann aus dem Landkreis neugierig geworden - und letztlich an Betrüger geraten. Wie der 35-Jährige am Mittwoch bei der Polizei anzeigte, hatte er im Juni über einen sogenannten Messengerdienst eine Nachricht eines unbekannten Absenders erhalten. Weil sich die angebotene Verdienstmöglichkeit für den Mann vielversprechend anhörte, kam er der Aufforderung nach und lud sich eine neue App auf sein Smartphone. Hier sollte er verschiedene Transaktionen tätigen und dafür eine Provision erhalten.

In der Folge investierte der 35-Jährige selbst etliche hundert Euro in Krypto-Währungen - bis die App nun plötzlich nicht mehr aufrufbar war und er keinen Zugriff mehr auf sein Depot hatte. Deshalb entschloss sich der Mann nun zur Anzeige. Die Ermittlungen nach den Betreibern der App laufen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 04.09.2025 – 15:28

    POL-PPWP: Betrüger geben sich als Bank-Mitarbeiter aus

    Kaiserslautern (ots) - Leider zu spät hat ein Mann aus dem Stadtgebiet realisiert, dass er auf Betrüger hereingefallen ist. Der 41-Jährige erstattete am Dienstag Anzeige bei der Polizei und gab an, einen finanziellen Schaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro erlitten zu haben. Demnach war der Betroffene vergangene Woche über einen betrügerischen QR-Code auf eine fingierte Internetseite gelockt worden. Nachdem er ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 15:27

    POL-PPWP: Einbrecher zerstören Fenster

    Kaiserslautern (ots) - Praxisräume in der Pirmasenser Straße waren am Mittwoch das Ziel von Einbrechern. Am frühen Morgen lösten unbekannte Täter den Alarm aus, indem sie ein Fenster auf der Rückseite des Gebäudes zerstörten. Als die ausgerückte Streife vor Ort eintraf, waren die Täter bereits verschwunden. Ob sie in die Räume eindrangen oder direkt die Flucht ergriffen, ist unklar. Gestohlen wurde ersten ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 14:47

    POL-PPWP: Brand in Mehrfamilienhaus

    Landstuhl (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Wegen eines Brandes in einem Mehrfamilienhaus rückten Einsatzkräfte am frühen Mittwochmorgen in die Berliner Straße aus. Die Feuerwehr konnte das Feuer im Treppenhaus schnell löschen, dennoch kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Zirka 30 Bewohner konnten sich in Sicherheit bringen. Zwei Personen wurden mit Atemwegsbeschwerden in ein Krankenhaus gebracht, welches sie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren