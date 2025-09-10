Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mit Nacktbildern erpresst

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die Polizei warnt: Seid vorsichtig, mit wem ihr welche Bilder teilt. Sobald die Fotos einmal verschickt wurden, hat man keinen Einfluss mehr darauf, was mit diesen passiert. Zudem bietet es immer wieder eine Angriffsfläche, um mit seinen Aufnahmen erpresst zu werden. So erging es auch einem 18-Jährigen vergangene Woche. Der junge Mann verschickte mit seinem Smartphone über einen Messengerdienst ein Nacktbild von sich an eine andere Person. Im Nachgang stellte sich heraus, dass am anderen Ende aber Betrüger saßen und den Heranwachsenden nun mit der Aufnahme erpressten. Sie forderten Geld und drohten damit, die Bilder online zu veröffentlichen. Der 18-Jährige zahlte nicht und wandte sich direkt an die Polizei, welche die Ermittlungen wegen des Verdachts der Erpressung einleitete. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell