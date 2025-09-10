PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrer eines grauen Pkw gesucht

Reichenbach-Steegen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die Polizei sucht den Fahrer eines älteren grauen Kleinwagen, der im Bereich Reichenbach-Steegen unangenehm aufgefallen ist. Von dem Pkw ist leider keine Marke bekannt, nur dass er ein deutsches Kennzeichen hat. Bei dem Fahrer soll es sich den bisherigen Hinweisen zufolge um einen Mann handeln, der zwischen 20 und 30 Jahre alt ist, längere braune Haare und eine schlanke Statur hat.

Der unbekannte Autofahrer hat eine Spaziergängerin belästigt, die auf einem Feldweg im Bereich Keltengarten unterwegs war. Nach Angaben der Frau fuhr der graue Wagen mehrmals an ihr vorbei, wobei sie sehen konnte, dass der Mann auf dem Fahrersitz an seinem entblößten Geschlechtsteil manipulierte.

Der Vorfall selbst ereignete sich bereits am 21. August (Donnerstag) gegen 18 Uhr. Die Polizei ermittelt wegen eines Sittlichkeitsdeliktes und bittet um Hinweise, ob der graue Kleinwagen möglicherweise schon öfter aufgefallen ist. Informationen über das Fahrzeug und seinen Fahrer nimmt die Kriminalpolizei in Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-13312 entgegen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

