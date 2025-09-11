PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei schnappt Duo nach räuberischer Erpressung

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Zwei Männer stehen im Verdacht, am Dienstagabend einen 22-Jährigen in der Danziger Straße räuberisch erpresst zu haben. Die Polizei konnte die beiden bei der anschließenden Fahndung festnehmen.

Nach bisherigen Erkenntnissen traf das Duo gegen 19 Uhr auf sein Opfer. Wie sich später herausstellte sind sich die Verdächtigen und der 22-Jährige bekannt. Die Täter forderten von dem Mann Geld und drohten mit Gewalt. Dem 22-Jährigen gelang es, sich in Sicherheit zu bringen und die Polizei zu rufen. Beamte trafen die 23 und 24 Jahre alten Tatverdächtigen an. Die Polizisten nahmen die Männer fest und brachten sie zur Dienststelle, wo sie den Rest der Nacht in einer Zelle verbrachten. Ein Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Kaiserslautern erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern gegen den 24-Jährigen Haftbefehl wegen Fluchtgefahr. Bei dem 23-Jährigen sah der Ermittlungsrichter keine Fluchtgefahr und setzte ihn auf freien Fuß. Während der Vorführung vor dem zuständigen Richter machte der 24-jährige Tatverdächtige von seinem Schweigerecht Gebrauch. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

