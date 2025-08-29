Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: 203 neue Polizeikommissarinnen und Polizeikommissare in Duisburg ernannt!

Bild-Infos

Download

Duisburg (ots)

Polizeipräsident Alexander Dierselhuis ernannte am Freitag (29. August) 203 Studierende der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung in NRW (HSPV NRW) im historischen Kultur- und Bürgerzentrum "Steinhof" zu Polizeikommissarinnen und Polizeikommissaren.

Ab dem 1. September treten 63 neue Polizistinnen und Polizisten ihren Dienst bei der Polizei Duisburg an. Polizeipräsident Alexander Dierselhuis beglückwünschte die Absolventinnen und Absolventen: "Die Arbeit bei der Polizei ist vielfältig, ob beispielsweise im Wach- und Wechseldienst oder bei der Kriminalpolizei. Unsere neuen Polizeikommissarinnen und Polizeikommissare stehen nun täglich auf, um bis zu ihrer Pensionierung für die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger zu sorgen und für sie da zu sein. Kein Tag ist wie der andere - das macht den auch in Teilen nicht ungefährlichen Beruf spannend, herausfordernd und attraktiv!"

Die verbleibenden 140 Beamtinnen und Beamten verstärken die weiteren Kreispolizeibehörden Mönchengladbach und Krefeld sowie Kleve, Viersen und Wesel.

Im Rahmen der Feierlichkeit überreichte ihnen Polizeipräsident Alexander Dierselhuis, gemeinsam mit der Leitenden Regierungsdirektorin Birgit Grünschläger, Leiterin der Direktion Zentrale Aufgaben der Polizei Duisburg, und den Behördenleitungen der Kooperationsbehörden die Ernennungsurkunden und die ersten Schulterklappen mit je einem silbernen Stern für die Dienstuniform. Die Polizei Duisburg ist eine von zehn Einstellungs- und Ausbildungsbehörden im Land Nordrhein-Westfalen und hat die neuen Kommissarinnen und Kommissare gemeinsam mit den Kooperationsbehörden neben ihrem Studium an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW ausgebildet.

Auch in diesem Jahr stellt die nordrhein-westfälische Polizei bis zu 3.000 Kommissaranwärterinnen oder Kommissaranwärter ein.

Informationen für die Bewerbungsvoraussetzungen bei der Polizei gibt es unter: https://www.genau-mein-fall.de/

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell