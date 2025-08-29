Polizei Duisburg

POL-DU: Friemersheim: Festnahme nach Flucht vor Polizeikontrolle - Haftbefehl vollstreckt, gestohlenes Auto sichergestellt

Duisburg (ots)

Streifenpolizisten wollten am Mittwochabend (27. August, 20:05 Uhr) einen Mann an der Scharnhorststraße in seinem Pkw kontrollieren. Beim Erblicken der Einsatzkräfte beschleunigte der 31-Jährige jedoch den VW und flüchtete. Durch einen Zeugenhinweis konnte der Pkw im Rahmen der Tatortbereichsfahndung in einem Hinterhof an der Krefelder Straße aufgefunden werden.

Bei der anschließenden Kontrolle gab der 31-Jährige an, Drogen konsumiert zu haben. Im Zuge der Überprüfung stellte sich zudem heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl wegen Diebstahls mit Waffen vorlag. Weiterhin waren an dem Fahrzeug niederländische Kennzeichen angebracht, die nicht für dieses Fahrzeug ausgegeben sind. Das Auto selbst ist als gestohlen gemeldet. Die Beamten stellten den VW und die Kennzeichen sicher; die Ermittlungen dazu dauern an.

Der Mann wurde festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell