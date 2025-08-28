PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Duisburg

POL-DU: Köln-Godorf: Zwei Schiffe kollidiert - niemand verletzt

Duisburg/Köln-Godorf (ots)

In den frühen Mittwochmorgenstunden (27. August, 4:50 Uhr) kollidierten auf dem Rhein bei Wesseling (Rheinkilometer 671) ein Tankmotorschiff und ein Gütermotorschiff miteinander.

Verletzt wurde hierbei niemand. An beiden Schiffen entstanden massive Beschädigungen, weswegen eine Weiterfahrt für das Gütermotorschiff zeitweise untersagt wurde. Das Tankmotorschiff wurde festgelegt. Beamte der Wasserschutzpolizeiwache Bonn nahmen den Unfall auf.

Die Ermittlungen, weshalb es zum Unfall gekommen ist, dauern derzeit noch an.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Alle Meldungen Alle
  • 27.08.2025 – 13:20

    POL-DU: Stadtgebiet: Falsche Heizungsableser unterwegs

    Duisburg (ots) - Trickdiebe haben am Dienstag (26. August) zwei Seniorinnen bestohlen. In beiden Fällen gaukelten die Unbekannten den Duisburgerinnen vor, die Wasserstände ihrer Heizkörper ablesen zu müssen und gelangten so in die Wohnungen. In einem Fall klingelten zwei Männer gegen 14 Uhr an der Haustüre einer 87-Jährigen im Bereich Kaiser-Friedrich-Straße / Tellmannstraße in Röttgersbach. Nachdem das Duo ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 13:30

    POL-DU: Mittelmeiderich: Kokain bei Verkehrskontrolle gefunden

    Duisburg (ots) - Polizisten haben in der Nacht zum Dienstag (26. August, gegen Mitternacht) ein Auto auf der Weserstraße kontrolliert. Während der Maßnahme fiel ein 24-Jähriger, der auf der Rückbank saß, durch auffällige Nervosität auf. Die Beamten durchsuchten daraufhin ihn, die 21-jährige Fahrerin sowie einen weiteren Insassen. Bei den beiden anderen Personen fanden die Polizisten nichts Verdächtiges. Bei dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren