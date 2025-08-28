POL-DU: Köln-Godorf: Zwei Schiffe kollidiert - niemand verletzt
Duisburg/Köln-Godorf (ots)
In den frühen Mittwochmorgenstunden (27. August, 4:50 Uhr) kollidierten auf dem Rhein bei Wesseling (Rheinkilometer 671) ein Tankmotorschiff und ein Gütermotorschiff miteinander.
Verletzt wurde hierbei niemand. An beiden Schiffen entstanden massive Beschädigungen, weswegen eine Weiterfahrt für das Gütermotorschiff zeitweise untersagt wurde. Das Tankmotorschiff wurde festgelegt. Beamte der Wasserschutzpolizeiwache Bonn nahmen den Unfall auf.
Die Ermittlungen, weshalb es zum Unfall gekommen ist, dauern derzeit noch an.
Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:
Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw
außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800
Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell