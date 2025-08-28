Polizei Duisburg

POL-DU: Köln-Godorf: Zwei Schiffe kollidiert - niemand verletzt

Duisburg/Köln-Godorf (ots)

In den frühen Mittwochmorgenstunden (27. August, 4:50 Uhr) kollidierten auf dem Rhein bei Wesseling (Rheinkilometer 671) ein Tankmotorschiff und ein Gütermotorschiff miteinander.

Verletzt wurde hierbei niemand. An beiden Schiffen entstanden massive Beschädigungen, weswegen eine Weiterfahrt für das Gütermotorschiff zeitweise untersagt wurde. Das Tankmotorschiff wurde festgelegt. Beamte der Wasserschutzpolizeiwache Bonn nahmen den Unfall auf.

Die Ermittlungen, weshalb es zum Unfall gekommen ist, dauern derzeit noch an.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell