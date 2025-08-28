Polizei Duisburg

POL-DU: Kaßlerfeld: Auto prallt in Straßenbahnhaltestelle - Zwei Verletzte

Bild-Infos

Download

Duisburg (ots)

Eine 54 Jahre alte Frau ist am Mittwochnachmittag (27. August, 15:30 Uhr) mit ihrem Land Rover auf der Ruhrorter Straße von der Fahrbahn abgekommen und in die Straßenbahnhaltestelle "Albertstraße" gefahren.

Der SUV durchbrach einen gläsernen Unterstand und prallte gegen den Ticketautomaten. Die Wucht des Aufpralls riss den Automaten aus der Bodenverankerung; er stürzte auf die Bahnschienen. Durch umherfliegende Glassplitter erlitten ein 43-jähriger Mann und eine 52-jährige Frau leichte Verletzungen. Rettungssanitäter versorgten beide an der Unfallstelle.

Die Fahrerin blieb augenscheinlich unverletzt. Die Einsatzkräfte stellten jedoch Hinweise auf die Einnahme von Medikamenten sowie einen möglichen internistischen Notfall fest. Ein Atemalkoholtest verlief negativ. Ein Rettungswagen brachte die 54-Jährige in ein Krankenhaus, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde.

Der Land Rover war nicht mehr fahrbereit. Die Polizisten stellten das Fahrzeug und den Führerschein der 54-Jährigen sicher. Das Verkehrskommissariat 22 hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell