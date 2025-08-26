PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Duisburg

POL-DU: Beeck: Enkeltrickbetrug - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Am Montagnachmittag (25. August, 15 Uhr) fiel ein Senior auf einen Betrüger herein. Der bisher Unbekannte gab sich telefonisch als vermeintlicher Enkel aus und gaukelte vor, dass ein Familienmitglied erkrankt sei, sich im Krankenhaus befinde und eine teure Spritze zur Heilung benötige.

Der Duisburger suchte Bargeld und Schmuck zusammen, um einem Mann einen Umschlag an der Haustür auf der Straße Lange Kamp zu übergeben. Der Rentner beschreibt den Abholer wie folgt: Er soll 1,75 Meter groß sein und zwischen 20 bis 30 Jahre alt sein. Er soll dunkle kurze Haare und helle Kleidung getragen haben.

Das Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Abholer oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

