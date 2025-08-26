PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Duisburg

POL-DU: Vierlinden: Beim Einparken Fußgängerin angefahren

Duisburg (ots)

Eine Fußgängerin ist am Montagnachmittag (25. August, gegen 14:45 Uhr) von einem Auto angefahren worden. Der 57 Jahre alte Mercedes-Fahrer übersah die Frau, als er rückwärts auf einem Parkplatz an der Römerstraße einparken wollte. Es kam zum Zusammenstoß, woraufhin die 78-Jährige stürzte und über starke Schmerzen klagte. Der Autofahrer leistete Erste Hilfe und alarmierte die Rettungskräfte. Die Seniorin kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der 57-Jährige muss sich jetzt mit einer Anzeige auseinandersetzen.

Original-Content von: Polizei Duisburg

