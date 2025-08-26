PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Duisburg

POL-DU: Röttgersbach: Verkehrsschilder umgefahren und mit zwei Autos kollidiert - 69-Jährige verletzt

Duisburg (ots)

Polizisten sind am Montagnachmittag (25. August, 15:30 Uhr) in Höhe eines Kreisverkehrs an der Schlachthofstraße zwei Verkehrsschilder aufgefallen, die auf der Fahrbahn lagen. Ebenso befanden sich dort ein Kfz-Kennzeichen, ein Teil einer Auto-Frontschürze sowie eine Radkastenverkleidung.

Passanten wiesen die Beamten auf einen schwarzen Hyundai hin, der nach der Kollision weitergefahren sein soll. Wenige Meter weiter stellten die Einsatzkräfte das verunfallte Fahrzeug fest. Es war dort mit einem geparkten roten Seat zusammengestoßen. Auf dem Weg dorthin entdeckten die Beamten einen weiteren beschädigten Seat, bei dem der Außenspiegel abgefahren war.

An dem Steuer des Hyundai saß eine 69-jährige verletzte Frau. Ein Zeuge schilderte den Polizisten, dass er den Unfall beobachtet und umgehend Erste Hilfe geleistet habe. Rettungskräfte brachten die Duisburgerin zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizisten stellten den Führerschein der Seniorin sicher. Ihr Auto war nicht mehr fahrbereit.

Warum die 69-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren hat, ist nun Gegenstand der Ermittlungen des Verkehrskommissariats 21.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg

