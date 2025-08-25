Polizei Duisburg

POL-DU: Obermarxloh: Auseinandersetzung eskaliert - Polizei ermittelt

Duisburg (ots)

Am Freitagabend (22. August, 20 Uhr) soll es auf dem Vorplatz des Amtsgerichts an der Duisburger Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern gekommen sein. Als die Einsatzkräfte der Polizei eintrafen, hatten sich die Kontrahenten größtenteils entfernt.

Ein 17-Jähriger und seine Familienangehörigen (25 und 22 Jahre alt) gaben an, dass der Heranwachsende von einem Jugendlichen (16) geschlagen worden sei. Alle angetroffenen Personen sind syrischer Nationalität.

Bei dem Streit soll der 16-Jährige auch ein Messer in der Hand gehalten haben. Die Beamten stellten die Personalien des Tatverdächtigen und der Zeugen fest und begaben sich auf Spurensuche.

In der Nähe des Tatortes fanden die Beamten ein Messer und stellten es sicher. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren ein.

Das Kriminalkommissariat 34 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche die Auseinandersetzung beobachtet, gefilmt oder fotografiert haben, werden gebeten, der Polizei das Material zur Verfügung zu stellen. Weitere Hinweise nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell