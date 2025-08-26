Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf-Süd: Fanartikel geraubt - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Am Samstagabend (23. August) kam es zu zwei Raubdelikten nach einem Drittliga-Fußballspiel.

Was geschah:

Im Bereich der Bertaallee/Kruppstraße stießen um 19:45 Uhr zwei Männer (29, 33) auf einen bisher Unbekannten, der dem 33-Jährigen einen Fanschal abnahm und im Anschluss auf ihn einschlug. Der Täter ergriff die Flucht und der Verletzte blieb zurück. Ein mutmaßlicher Bekannter des Flüchtigen kam dann zur Örtlichkeit und trat nach dem 33-Jährigen und flüchtete ebenfalls. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus.

Einer der Täter soll zwischen 1,85 und 1,90 Meter groß und muskulös sein. Er soll kurze, schwarze Haare haben und einen längeren schwarzen Bart. Bekleidet soll er mit einem schwarzen T-Shirt und einer Jeans gewesen sein. Sein Bekannter soll 1,80 Meter groß sein und blonde Haare haben. Er habe ein weißes T-Shirt, eine Jeans und eine weiße Kappe getragen.

Um 20:10 Uhr geriet dann ein 28-Jähriger im Bereich der S-Bahn-Haltestelle "Im Schlenk" an einen Vermummten, der das Fußball-Fantrikot des Ulmers forderte. Nachdem er dem Unbekannten das Trikot gab, ergriff dieser die Flucht. Er soll eine schwarze "North Face"-Jacke und einen blauen Schal getragen haben.

In beiden Fällen hat die Polizei die Ermittlungen nach den Tätern aufgenommen und sucht nun Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu den beiden Taten machen können. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell