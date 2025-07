Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stadtgebiet (ots)

Unbekannte sind am vergangenen Wochenende (12.07.2025-13.07.2025) in ein Einfamilienhaus an der Heerstraße eingebrochen, bei zwei anderen Objekten an der Vaihinger Landstraße und an der Hofener Straße blieb es beim Versuch. An der Heerstraße hebelten die Täter am Sontag, 13.07.2025, zwischen 18.30 Uhr bis 21.00 Uhr, ein Fenster des Einfamilienhauses auf und gelangten so in das Objekt. Ob sie etwas stahlen, ist Gegenstand der Ermittlungen. An der Vaihinger Landstraße versuchten die Täter am Samstag, 12.07.2025, zwischen 11.50 Uhr und 13.10 Uhr, die Terrassentür eines Einfamilienhauses aufzuhebeln, scheiterten aber. An der Hofener Straße scheiterten die Täter zwischen 15.20 Uhr und 18.00 Uhr ebenfalls beim Versuch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses zu gelangen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell