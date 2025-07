Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 19-Jähriger bei Auseinandersetzung schwer verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Mehrere Personen sind am Sonntag (13.07.2025) mit Türstehern vor einer Diskothek an der Stresemannstraße in Streit geraten und haben sich zum Teil schwere Verletzungen zugezogen. Die Gruppe soll gegen 01.40 Uhr aus bislang unbekannten Gründen mit mehreren Türstehern in Streit geraten sein, in dessen Verlauf sich ein 19-Jähriger schwere Verletzungen zuzog. Auch die Türsteher zogen sich leichte Verletzungen zu. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, dem genauen Tatablauf und weiteren möglichen Tatbeteiligten dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell