POL-DU: Mittelmeiderich: Kokain bei Verkehrskontrolle gefunden

Polizisten haben in der Nacht zum Dienstag (26. August, gegen Mitternacht) ein Auto auf der Weserstraße kontrolliert. Während der Maßnahme fiel ein 24-Jähriger, der auf der Rückbank saß, durch auffällige Nervosität auf. Die Beamten durchsuchten daraufhin ihn, die 21-jährige Fahrerin sowie einen weiteren Insassen. Bei den beiden anderen Personen fanden die Polizisten nichts Verdächtiges. Bei dem 24-Jährigen entdeckten sie Cannabis und Bargeld in szenetypischer Stückelung.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Duisburg durchsuchten die Beamten daraufhin zudem den Mitsubishi. An dem Platz, an dem der Verdächtige zuvor gesessen hatte, stießen sie auf weiteres Cannabis, mehrere Bubbles mit Kokain und einen Dolch. Sie stellten alles sicher. Der 24-Jährige muss sich jetzt mit einem Strafverfahren auseinandersetzen.

Auch die 21-jährige Fahrerin muss mit Konsequenzen rechnen: Die Polizisten führten bei ihr einen Drogenvortest durch, der unter anderem positiv auf Amphetamine anschlug. Sie wurde zwecks Blutprobeentnahme zur Wache gebracht. Gegen die junge Frau wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss gefertigt.

