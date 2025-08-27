PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Falsche Heizungsableser unterwegs

Duisburg (ots)

Trickdiebe haben am Dienstag (26. August) zwei Seniorinnen bestohlen. In beiden Fällen gaukelten die Unbekannten den Duisburgerinnen vor, die Wasserstände ihrer Heizkörper ablesen zu müssen und gelangten so in die Wohnungen.

In einem Fall klingelten zwei Männer gegen 14 Uhr an der Haustüre einer 87-Jährigen im Bereich Kaiser-Friedrich-Straße / Tellmannstraße in Röttgersbach. Nachdem das Duo verschwunden war, bemerkte die Seniorin, dass wertvoller Goldschmuck fehlte. Einer Männer wird wie folgt beschrieben: 1,75 Meter groß, muskulöse Statur, dunkle Haare, dunkle Kleidung. Sein Komplize wird auf 1,85 Meter geschätzt, hat schwarze Haare, eine schlanke Statur und trug ein weißes T-Shirt mit einem Reißverschluss. Beide trugen dunkle Handschuhe.

Im anderen Fall machten zwei Täter mit Bargeld und einer Bankkarte Beute. Die Tat ereignete sich um 15:40 Uhr in der Wohnung einer 81-Jährigen nahe der Heinestraße in Neudorf. Die Seniorin schätzt die Männer auf jeweils 30 Jahre. Sie sind beide dunkelhaarig und zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß. Beide waren mit einer schwarzen Hose und schwarzen Schuhen bekleidet. Einer von ihnen hatte ein weißes T-Shirt mit einem Aufdruck auf dem Rücken an, sein Komplize trug ein schwarzes T-Shirt mit Aufdruck.

Das Kriminalkommissariat 32 sucht Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den Männern geben können. Hinweise werden unter der Rufnummer 0203 2800 entgegengenommen.

Die Polizei Duisburg appelliert: Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung - auch nicht unter dem Vorwand von Reparaturen, Kontrollen oder Notfällen. Im Zweifel: Rufen Sie bei dem Unternehmen an, das die Kontrolle angeblich durchführt oder wählen Sie den Polizeinotruf 110.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

