Polizei Hamburg

POL-HH: 250527-2. Erste Erkenntnisse nach Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fahrradfahrer in Hamburg-Hammerbrook

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 27.05.2025, 09:16 Uhr

Unfallort: Hamburg-Hammerbrook, Heidenkampsweg/ Bullerdeich

Heute Morgen kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Fahrradfahrer (53), bei dem dieser schwer verletzt wurde. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der Lkw-Fahrer (48, bulgarischer Staatsangehöriger) mit seinem Fahrzeug den Heidenkampsweg in Richtung stadteinwärts und bog bei grünzeigender Ampel rechts in den Bullerdeich ein. Dabei kam es zur Kollision mit Fahrradfahrer, der zu diesem Zeitpunkt mutmaßlich auf dem parallel verlaufenden Radfahrweg des Heidenkampswegs in gleicher Richtung fuhr und den Bullerdeich bei grün passieren wollte.

In Folge des Zusammenstoßes stürzte der Mann mit seinem Fahrrad und erlitt schwere Verletzungen. Der 53-Jährige wurde umgehend von einer alarmierten Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus transportiert.

Die Straße Bullerdeich ist für die Unfallaufnahme durch ein VU-Team derzeit voll gesperrt.

Für die Unfallrekonstruktion wurde auch ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Polizistinnen und Polizisten prüfen nun auch, inwieweit überhöhte Geschwindigkeit beim Abbiegevorgang des Lkw ursächlich gewesen sein könnte.

Die Einsatzmaßnahmen vor Ort dauern an.

Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können oder sonstige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040/ 4286 - 56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell