Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Anlagebetrüger werben mit hohen Gewinnen

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein Werbevideo bei einem Online-Streamingdienst wurde einem Mann aus der Ortsgemeinde zum Verhängnis. Nach den Angaben des Betrogenen führte ihn ein Link, der in dem Video eingeblendet war, zu einer Gruppenunterhaltung eines Handy-Nachrichtendienstes, in der ihm nahegelegt wurde, eine App für sein Smartphone herunterzuladen. Über diese Applikation konnte der Mann dann Geld in Aktien investieren, die hohe Renditen versprachen. Anfangs erfolgte auch noch eine Auszahlung von kleinen Gewinnbeträgen, was den Geschädigten dazu brachte, noch mehr Geld zu investieren. Weitere Rückzahlungen fanden seitdem nicht mehr statt, so dass dem Mann klar wurde, dass er Opfer eines Betrugs geworden war. Er erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei, welche die Ermittlungen umgehend aufnahm.

Die Polizei rät:

Vertrauen Sie Ihr Geld ausschließlich seriösen Anbietern an. Lassen Sie sich aussagekräftige Referenzen zeigen.

   - Lesen Sie die AGBs des Anbieters genau durch und fragen Sie bei 
     Unklarheiten gezielt nach.
   - Holen Sie Vergleichsangebote anderer Anbieter ein.
   - Nutzen Sie den Service von Verbraucherzentralen und 
     spezialisierten Anwälten (zum Beispiel Fachanwälte für 
     Kapitalmarktrecht) und lassen Sie die Ihnen vorliegenden 
     Angebote prüfen.
   - Lassen Sie sich nicht von hohen Gewinnversprechen blenden. Der 
     Aussicht auf einen hohen Gewinn (Rendite) steht immer ein hohes 
     Risiko, bis hin zum Totalverlust, gegenüber.
   - Produkt-Zertifizierungen (zum Beispiel TÜV- oder andere 
     "Siegel") sind vor allem Werbemittel und bieten weder Gewähr für
     die Seriosität des Anbieters noch für risikolose Kapitalanlagen.
     |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

