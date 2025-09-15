Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Anlagebetrüger werben mit hohen Gewinnen

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein Werbevideo bei einem Online-Streamingdienst wurde einem Mann aus der Ortsgemeinde zum Verhängnis. Nach den Angaben des Betrogenen führte ihn ein Link, der in dem Video eingeblendet war, zu einer Gruppenunterhaltung eines Handy-Nachrichtendienstes, in der ihm nahegelegt wurde, eine App für sein Smartphone herunterzuladen. Über diese Applikation konnte der Mann dann Geld in Aktien investieren, die hohe Renditen versprachen. Anfangs erfolgte auch noch eine Auszahlung von kleinen Gewinnbeträgen, was den Geschädigten dazu brachte, noch mehr Geld zu investieren. Weitere Rückzahlungen fanden seitdem nicht mehr statt, so dass dem Mann klar wurde, dass er Opfer eines Betrugs geworden war. Er erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei, welche die Ermittlungen umgehend aufnahm.

Die Polizei rät:

Vertrauen Sie Ihr Geld ausschließlich seriösen Anbietern an. Lassen Sie sich aussagekräftige Referenzen zeigen.

- Lesen Sie die AGBs des Anbieters genau durch und fragen Sie bei Unklarheiten gezielt nach. - Holen Sie Vergleichsangebote anderer Anbieter ein. - Nutzen Sie den Service von Verbraucherzentralen und spezialisierten Anwälten (zum Beispiel Fachanwälte für Kapitalmarktrecht) und lassen Sie die Ihnen vorliegenden Angebote prüfen. - Lassen Sie sich nicht von hohen Gewinnversprechen blenden. Der Aussicht auf einen hohen Gewinn (Rendite) steht immer ein hohes Risiko, bis hin zum Totalverlust, gegenüber. - Produkt-Zertifizierungen (zum Beispiel TÜV- oder andere "Siegel") sind vor allem Werbemittel und bieten weder Gewähr für die Seriosität des Anbieters noch für risikolose Kapitalanlagen. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell